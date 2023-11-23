У знаменитого Бари Алибасова врачи обнаружили опухоль

Известному продюсеру необходимо срочное хирургическое вмешательство.Стало известно о том, что у продюсера и основателя звёздной группы "На-На" Бари Алибасова обнаружена опухоль после того, как знаменитость пожаловался на острые боли в интимном месте.
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