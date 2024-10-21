WSJ: Трамп сообщил, что угрожал Путину ударить по Москве из-за Украины

Прям все испугались? Если тебя рыжий северо-корейцы послали куда подальше со своей армадой, то Россия тебя пошлëт к демонам!

лл

лина любимцева

А КАКИЕ ДЕЛА США до Украины? Где находятся США а где Украина. Трамп хоть знает? Что они там в США такие дебильные?