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WSJ: Трамп сообщил, что угрожал Путину ударить по Москве из-за Украины

WSJ: Трамп сообщил, что угрожал Путину ударить по Москве из-за Украины

REUTERS/Marco Bello/File Photo Бывший американский лидер и кандидат в президенты США Дональд Трамп на встрече с редакционной коллегией журнала The Wall Street Journal заявил, что якобы угрожал президенту РФ Владимиру Путину ударить по Москве, если Россия "будет преследовать Украину".

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Прям все испугались? Если тебя рыжий северо-корейцы послали куда подальше со своей армадой, то Россия тебя пошлëт к демонам!
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18 час.
лл
лина любимцева
А КАКИЕ ДЕЛА США до Украины? Где находятся США а где  Украина. Трамп хоть знает?  Что они там в США такие дебильные?
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16 час.

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