WSJ: Трамп сообщил, что угрожал Путину ударить по Москве из-за Украины

REUTERS/Marco Bello/File Photo Бывший американский лидер и кандидат в президенты США Дональд Трамп на встрече с редакционной коллегией журнала The Wall Street Journal заявил, что якобы угрожал президенту РФ Владимиру Путину ударить по Москве, если Россия "будет преследовать Украину".
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