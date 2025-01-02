РФ по итогам 2024 года стала 7-й в мире по приросту золотовалютных резервов

Россия по итогам прошлого года заняла седьмое место в мире по приросту золотовалютных резервов. Об этом сообщает РИА Новости, проанализировавшее данные национальных центробанков 100 стран, которые в декабре обнародовали информацию за сентябрь.
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