Астраханские коммунальщики приступили к приведению в порядок деревья на магистральной улице

Они обрезают сухие ветки, поднимают кроны, убирают поросль. В рамках наведения порядка на улицах города специалисты муниципального предприятия «Зеленый город» приступили к санитарной обрезке деревьев по ул.
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