Новые правила госзакупок: что важно знать бизнесу

Насколько предложенные поправки к закону о контрактной системе действительно облегчат доступ малого бизнеса к госзакупкам, какие изменения окажутся наиболее значимыми на практике и какие риски могут возникнуть при исполнении контрактов? Об этом «Актуальным комментариям» рассказал Сергей Маковеев, руководитель «Контракт Групп», общественный омбудсмен по закупкам при Уполномоченном по защите прав предпринимателей г.