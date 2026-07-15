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Актуальные комментарии

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Новые правила госзакупок: что важно знать бизнесу

Новые правила госзакупок: что важно знать бизнесу

Насколько предложенные поправки к закону о контрактной системе действительно облегчат доступ малого бизнеса к госзакупкам, какие изменения окажутся наиболее значимыми на практике и какие риски могут возникнуть при исполнении контрактов? Об этом «Актуальным комментариям» рассказал Сергей Маковеев, руководитель «Контракт Групп», общественный омбудсмен по закупкам при Уполномоченном по защите прав предпринимателей г.

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