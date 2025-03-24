В России запустили платформу со списком русофобов

В России инициативная группа, состоящая из ветеранов СВО и патриотически настроенных граждан, запустила платформу «Русофобы» со списком организаций, общественных движений и лиц, действующих против интересов государства.
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