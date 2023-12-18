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Укроиниць знает толк в укроиньцях, или... отсроченная победа?...

Укроиниць знает толк в укроиньцях, или... отсроченная победа?...

  Ну то есть уже даже пропагандоны своим адептам в лицо говорят, что украина проиграет. Но перемога ТЕПЕРЬ в том, что москали будут их кормить.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Самое смешное, что вся статья держится на концепции, что капитуляция Украины будет заключаться в том, что там  всё останется по-прежнему, только без войны. А почему, собственно, так должно быть? Разве Россия не бомбит энергоинфраструктуру Украины? А сейчас только декабрь. А отапливаться придется еще 3 месяца.  Погодные условия осложняют наступление, но зато это компенсируется точечным уничтожением объектов жизнеобеспечения. Жизнь в городах станет  невозможной. Вода, тепло, Интернет -все ляжет. В таких условиях можно прогнозировать зимний поход &quot;гунов&quot; на Европу -переселение туда 10 млн. городского населения Украины. Останется 8 млн., которые будут находиться на Украине в условиях петлюровщины и  махновщины еще года 3. И будут  таким образом самоденацифироваться.  А отбывшие  в Европу будут проходить базовую денацификацию там. После чего, лет через 10, когда у России дойдут руки до той Украины,  которая  окажется за пределами 4-х областей,  бывшие украинцы  могут после тщательной проверки вернуться на родину, чтобы её отстраивать, проходя дальнейшую денацификацию. Но вряд ли таких много найдется)))  Ну, а  10 лет России потребуются на то, чтобы разминировать все поля, убрать остовы танков, захоронения, отстроить Каховскую ГЭС и Каховское водохранилище. Остроить дома, заводы и запустить жизнь на своих первых 4-х областях. Кроме того у России же будут другие дела - высылать среднеазиатских мигрантов из России, запускать беженцев, бегущих с Казахстана. Обустраивать восточную Европу, зону своего влияния морскими военными бзами. Так что до  центральной Украины руки дойдут не скоро.
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