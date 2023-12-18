Укроиниць знает толк в укроиньцях, или... отсроченная победа?...

Natalija Osminina

Самое смешное, что вся статья держится на концепции, что капитуляция Украины будет заключаться в том, что там всё останется по-прежнему, только без войны. А почему, собственно, так должно быть? Разве Россия не бомбит энергоинфраструктуру Украины? А сейчас только декабрь. А отапливаться придется еще 3 месяца. Погодные условия осложняют наступление, но зато это компенсируется точечным уничтожением объектов жизнеобеспечения. Жизнь в городах станет невозможной. Вода, тепло, Интернет -все ляжет. В таких условиях можно прогнозировать зимний поход "гунов" на Европу -переселение туда 10 млн. городского населения Украины. Останется 8 млн., которые будут находиться на Украине в условиях петлюровщины и махновщины еще года 3. И будут таким образом самоденацифироваться. А отбывшие в Европу будут проходить базовую денацификацию там. После чего, лет через 10, когда у России дойдут руки до той Украины, которая окажется за пределами 4-х областей, бывшие украинцы могут после тщательной проверки вернуться на родину, чтобы её отстраивать, проходя дальнейшую денацификацию. Но вряд ли таких много найдется))) Ну, а 10 лет России потребуются на то, чтобы разминировать все поля, убрать остовы танков, захоронения, отстроить Каховскую ГЭС и Каховское водохранилище. Остроить дома, заводы и запустить жизнь на своих первых 4-х областях. Кроме того у России же будут другие дела - высылать среднеазиатских мигрантов из России, запускать беженцев, бегущих с Казахстана. Обустраивать восточную Европу, зону своего влияния морскими военными бзами. Так что до центральной Украины руки дойдут не скоро.