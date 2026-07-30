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Регионы России

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Михаил Федоров объяснил причины ухода с поста министра обороны Украины

Михаил Федоров объяснил причины ухода с поста министра обороны Украины

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что его отставка с поста не связана с конфликтом с экс-главнокомандующим ВСУ Александром Сирским, а явилась следствием реформы системы закупок в военном ведомстве.

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