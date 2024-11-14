Как правильно пить пиво, чтобы вас сочли культурным человеком

Восстанавливаем репутацию пенного, которое считают не самым благородным напитком. фото: PA Images / AlamyПиво прочно заняло свое место в фольклоре рядом с вяленой воблой, рыбалкой, суровым мужским застольем и вообще отдыхом, далеким от интеллигентного.