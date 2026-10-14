Ваш браузер не поддерживает видео. Они будут украшать улицы и общественные пространства, а также радовать жителей и гостей крымской столицы яркими красками до конца ноября, отметили в горадминистрации.
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