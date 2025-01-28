Внешнюю политику Трампа описали фразой «говори громко и размахивай большой дубинкой»

AP: Внешняя политика Трампа — это громкие разговоры и размахивание дубинкой Подход президента США Дональда Трампа к внешней политике в начале второго срока заключается в громких разговорах и размахивании «большой дубинкой».
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