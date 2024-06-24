Криптовалюты снова падают из-за ФРС

На рынке криптовалют продолжается снижение после очередного падения на прошлой неделе. Эксперты объясняют это охлаждением спроса на биржевые биткоин-фонды (ETF) и неопределенностью с денежно-кредитной политикой США, сообщает Bloomberg.
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