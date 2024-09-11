Художественный руководитель КЦ «Северный» выступил в концерте для ветеранов войны

Руководитель Культурного центра «Северный» Юрий Васюк принял участие в концерте для ветеранов Московского комитета ветеранов войны по случаю Дня победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
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