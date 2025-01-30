Леонардо да Винчи своими рисунками привел археологов к секретным туннелям под древним замком

Исследователи обнаружили подземные туннели замка Сфорца в Милане, о которых писал Леонардо да Винчи. С помощью георадара и лазерного сканирования они открывают новые исторические тайны и создают цифровой двойник замка.
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