В ГД призвали компенсировать пошлины при ввозе автомобиля многодетным россиянам

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов призвал компенсировать многодетным жителям России уплаченные таможенные пошлины и утилизационный сбор во время ввоза многоместных машин из-за рубежа.
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