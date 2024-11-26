Politico: Харрис продолжит политическую карьеру после поражения на выборах

REUTERS/Carlos Osorio/File Photo Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис рассматривает варианты продолжения политической карьеры, в том числе участие в следующих президентских выборах, сообщает газета Politico.
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