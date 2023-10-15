МО России: пресечена попытка атаки БПЛА на Белгородскую область

В Министерстве обороны России сообщили, что днем 15 октября предотвращена попытка украинских военных осуществить террористическую атаку при помощи беспилотного летательного аппарата самолетного типа, дроны ликвидированы .
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