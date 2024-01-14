МИД ФРГ: Германия надеется на расширение сотрудничества с Тайванем

Германия обратилась к Тайваню с поздравлениями в связи с прошедшими выборами. Представители государства выступили с заявлением о том, что питают надежду на расширение совместного сотрудничества в рамках принципа «одного Китая».
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