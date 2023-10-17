Эта пятилетняя девочка ловко вживается в образы темнокожих женщин, вошедших в историю

Роза Паркс - общественный деятель, борец за права чернокожих. Автор: Cristi Smith-Jones. Чтобы почтить память чёрнокожих женщин, вошедших в историю, а так же выразить дань уважения и восхищения, фотограф Кристи Смит-Джонс (Cristi Smith-Jones) и её пятилетняя дочь Лола создали замечательный фотосет, в котором девочка (не без помощи своей мамы) ловко вживается в каждый образ.