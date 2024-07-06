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Мальтипу — описание породы собаки, как ухаживать и отзывы с фото

теплое отношение к другим животным и детям; развитый интеллект, благодаря которому собака быстро учит новые команды; отсутствие потребности в постоянных физических нагрузках; порода считается гипоаллергенной; отличное здоровье.

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