Мальтипу — описание породы собаки, как ухаживать и отзывы с фото

теплое отношение к другим животным и детям; развитый интеллект, благодаря которому собака быстро учит новые команды; отсутствие потребности в постоянных физических нагрузках; порода считается гипоаллергенной; отличное здоровье.
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