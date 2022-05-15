Запад вбивает Украину в долги с дальнейшими целями, заявил политолог

Украину могут исключить из мировой финансовой системы в будущем из-за невозможности выплачивать долги, которые сегодня на нее вешает Запад, заявил гендиректор российского Центра политической информации Алексей Мухин 15 мая в комментарии БелТА.
Украину могут исключить из мировой финансовой системы в будущем из-за невозможности выплачивать долги, которые сегодня на нее вешает Запад, заявил гендиректор российского Центра политической информации Алексей Мухин 15 мая в комментарии БелТА.
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