Что в настоящее время происходит на месте обрушения моста в Вязьме?

Глава Вяземского района Инна Демидова рассказала о ходе восстановительных работ. По ее словам, 50 единиц техники и более 80 людей работают сейчас на строительстве объездной автомобильной дороги у Панинского моста.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии