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Погиб возле кафе. Свердловская полиция устанавливает обстоятельства ночного убийства

Погиб возле кафе. Свердловская полиция устанавливает обстоятельства ночного убийства

Вот как прокомментировал это ЧП руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых: «Первое тревожное сообщение о произошедшей драке с ножевым ранением на улице Сухоложская поступило в дежурную часть ОП № 12 УМВД по городу Екатеринбургу от очевидцев в 00:25 (22:25 мск).

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