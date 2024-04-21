Погиб возле кафе. Свердловская полиция устанавливает обстоятельства ночного убийства

Вот как прокомментировал это ЧП руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых: «Первое тревожное сообщение о произошедшей драке с ножевым ранением на улице Сухоложская поступило в дежурную часть ОП № 12 УМВД по городу Екатеринбургу от очевидцев в 00:25 (22:25 мск).