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Архангельск присоединился ко всероссийскому субботнику

Традиционная экологическая акция приурочена к рейтинговому онлайн-голосованию за объекты благоустройства, которое проводится в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда»Традиционная экологическая акция приурочена к рейтинговому онлайн-голосованию за объекты благоустройства, которое проводится в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда»До 30 апреля продолжается отбор пространств для благоустройства, и у жителей ещё есть время поддержать понравившиеся проекты.

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