Сила в правде
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Сила в правде

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Румынские подразделения встали на защиту Одессы: ПВО НАТО ударила по русским беспилотникам

Румынские подразделения встали на защиту Одессы: ПВО НАТО ударила по русским беспилотникам

Сейчас очень много разговоров о желании Парижа и Лондона отправить войска на Украину — в частности, в Одессу.

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