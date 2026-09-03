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За рулем

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На какие машины обратить внимание этой осенью

На какие машины обратить внимание этой осенью

Автомобильный эксперт Артем Самородов отмечает, что прогнозировать ситуацию на авторынке осенью крайне сложно из-за неопределенности с ключевыми факторами влияния.

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