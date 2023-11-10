Мексиканская фасоль

Приготовить мексиканскую фасоль не составит труда. В блюдо входят простые продукты: говядина, лук, чеснок, помидоры, и, конечно, острый перец чили, ведь мексиканскую кухню невозможно представить без острых приправ.
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