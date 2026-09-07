В Британии вышли в эфир со срочным заявлением о бегстве Зеленского. Счет пошел на дни

Зеленский рассматривает вариант побега с Украины из-за ухудшения ситуации в стране, заявил британский аналитик Александр Меркурис.
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