Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В Британии вышли в эфир со срочным заявлением о бегстве Зеленского. Счет пошел на дни

В Британии вышли в эфир со срочным заявлением о бегстве Зеленского. Счет пошел на дни

Зеленский рассматривает вариант побега с Украины из-за ухудшения ситуации в стране, заявил британский аналитик Александр Меркурис.

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