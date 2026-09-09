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Роналду забил 979-й гол в карьере – «Абхе» головой после навеса с углового

Криштиану Роналду стал автором первого гола в матче между « Аль-Насром » и «Абхой». На 22-й минуте матча 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии нападающий замкнул подачу с углового в исполнении  Анжело Габриэла .

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