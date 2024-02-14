Путин подписал закон о наказаниях за фейки в отношении ВС РФ

Москва. Президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за распространение заведомо ложной информации о Вооруженных Силах РФ и деятельности, направленной против безопасности страны.
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