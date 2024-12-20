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Козырев про 2:1 с «Сочи»: «Северсталь» героически оборонялась в концовке, сами создали себе проблемы»

«Мы настраивали перед этим матчем наших хоккеистов, что игра будет складываться по-другому. Команда соперника будет играть по-другому, они захотят реабилитироваться, взять реванш.

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