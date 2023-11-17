Яркое освещение ночью нарушает контроль уровня глюкозы в крови.Яркое искусственное освещение ночью на улице повышает риск развития сахарного диабета, сообщает журнал Европейской ассоциации по изучению диабета Diabetologia.
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