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Искусственное освещение ночью на улице повышает риск развития сахарного диабета

Искусственное освещение ночью на улице повышает риск развития сахарного диабета

Яркое освещение ночью нарушает контроль уровня глюкозы в крови.Яркое искусственное освещение ночью на улице повышает риск развития сахарного диабета, сообщает журнал Европейской ассоциации по изучению диабета Diabetologia.

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