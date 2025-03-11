«Свою сторону выбрал»: Валерий Меладзе предпринимает попытки вернуться в Росси

Певца Валерия Меладзе в России давно не ждут. Раньше он действительно собирал огромные залы, где люди до хрипоты в голосе выкрикивали припевы его песен.
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