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Регионы России

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Матч РПЛ «Локомотив» – «Крылья Советов» состоится 16 сентября в Москве

Матч РПЛ «Локомотив» – «Крылья Советов» состоится 16 сентября в Москве

16 сентября на стадионе «РЖД Арена» в Москве пройдёт матч 9-го тура чемпионата России по футболу между командами «Локомотив» и «Крылья Советов».

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