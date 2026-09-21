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Пронедра

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Резкий спад пятен помог заранее оценить силу нового солнечного цикла

Резкий спад пятен помог заранее оценить силу нового солнечного цикла

Солнечная активность меняется примерно с 11-летним ритмом, но точная высота очередного максимума по-прежнему плохо поддаётся прогнозированию.

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