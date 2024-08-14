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В чужой могиле и без ушей. В Перми спустя полгода нашли тело пропавшего мужчины

В чужой могиле и без ушей. В Перми спустя полгода нашли тело пропавшего мужчины

Убийцей оказался лучший друг погибшего.6 июня на Верхне-Курьинском кладбище в Перми было обнаружено тело 29-летнего жителя Кунгура.

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