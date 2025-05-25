Стали известны темы переговоров Фидана и Лаврова в Москве

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан с 25 по 27 мая посетит Москву, где проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым по вопросам российско-украинских переговоров, безопасности судоходства в Черном море и политического диалога в Сирии.