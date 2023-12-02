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В Архангельской области открыли пять ледовых переправ

Вчера с 16:00 в столице Поморья начала работать пешеходная ледовая переправа СМЗ Соломбала — остров ХабаркаВчера с 16:00 в столице Поморья начала работать пешеходная ледовая переправа СМЗ Соломбала — остров ХабаркаДве пешеходные ледовые переправы действуют в Мезенском районе — через реку Пеза (деревня Сафоново — деревня Ёлкино, а также Бычье), и одна в Приморском — через реку Северная Двина (деревня Пустошь — остров Хабарка).

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