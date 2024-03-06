Данко назвал Хаматову аферисткой и заявил о ее возвращении: «Опять сюда лыжи навострила»

Актриса Чулпан Хаматова поспособствовала тому, чтобы многие ее коллеги изменили отношение к ней, когда девушка покинула страну и начала умоляющим голосом просить о том, чтобы ее не называли предательницей.
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