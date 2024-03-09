«Мы проиграли». Явлинский — о выборах, Навальном и прекращении огня

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николай лебедев

"И вдруг открывались двери. Вдруг появился Михаил Сергеевич Горбачев"-заварить бы эти двери сваркой наглухо, чтобы никакой горби не появился никогда-не было бы этих междуусобиц между бывшими республиками СССР, много чего бы не было.Верить Западу и иже с ними-себя не уважать, ВВП понял это, только поздно-когда война пришла на порог России.Яблочник в своих высказываниях или глуп, или просто скрывает свое предательское нутро.