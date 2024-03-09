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«Мы проиграли». Явлинский — о выборах, Навальном и прекращении огня

«Мы проиграли». Явлинский — о выборах, Навальном и прекращении огня

Основатель "Яблока" Григорий Явлинский в интервью RTVI рассказал, почему он выступает за прекращение огня на Украине, нужно ли его сторонникам идти на президентские выборы и почему Бориса Надеждина не зарегистрировали кандидатом.

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Комментарии
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Святогор Князев
Кого интересует мнение тухлого политика который всю свою политическую карьеру боялся ответственности?
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1 д.
нл
николай лебедев
&quot;И вдруг открывались двери. Вдруг появился Михаил Сергеевич Горбачев&quot;-заварить бы эти двери сваркой наглухо, чтобы никакой горби не появился никогда-не было бы этих междуусобиц между бывшими республиками СССР, много чего бы не было.Верить Западу и иже с ними-себя не уважать, ВВП понял это, только поздно-когда война пришла на порог России.Яблочник в своих высказываниях или глуп, или просто скрывает свое предательское нутро.
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1 д.
MS
Mikhail Stepanov
Гнать в шею этого унылого львовского жида!
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1 д.

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