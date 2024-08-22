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  • Олег Самойлов
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ВСУ начали наступление на новом участке фронта. Русский ответ был беспощаден

ВСУ начали наступление на новом участке фронта. Они прощупывают оборону в районе Энергодара. Русский ответ на атакующие акции противника был беспощаден.

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