ГИБДД Братска помогли водителю грузовика починить автомобиль

В Братске сотрудники ГИБДД помогли водителю из Красноярска, чей грузовик сломался на трассе «Вилюй». У 22-летнего водителя отсоединились задние колеса, и он не смог самостоятельно справиться с поломкой, сообщает Госавтоинспекция по региону.
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