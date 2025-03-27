ГИБДД Братска помогли водителю грузовика починить автомобиль

В Братске сотрудники ГИБДД помогли водителю из Красноярска, чей грузовик сломался на трассе «Вилюй». У 22-летнего водителя отсоединились задние колеса, и он не смог самостоятельно справиться с поломкой, сообщает Госавтоинспекция по региону.