Правоохранительные органы отреагировали на подростковые банды у торговых центров в Смоленске

«Юные смоляне играют в опасные игры с жизнью: пьют спиртное, употребляют наркотики и дерутся до крови» По факту появления или возвращения групп подростков, нарушающих правопорядок возле ряда торговых центров в Смоленске, правоохранительные органы проводят проверку.
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