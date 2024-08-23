Правоохранительные органы отреагировали на подростковые банды у торговых центров в Смоленске

«Юные смоляне играют в опасные игры с жизнью: пьют спиртное, употребляют наркотики и дерутся до крови» По факту появления или возвращения групп подростков, нарушающих правопорядок возле ряда торговых центров в Смоленске, правоохранительные органы проводят проверку.