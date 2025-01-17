Из деревни от деда. Прощальное письмо Бидона

Кто дементный? Я дементный? А кто такой "я"?Уходящий президент Байден написал (или, вернее, ему написали, сам дедушка в маразме может только написать, а там ударение на другой слог ставится) своё лебединое (прощальное) письмо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии