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Телезвезда попыталась устроиться в ресторан быстрого питания и получила неожиданный ответ

Телезвезда попыталась устроиться в ресторан быстрого питания и получила неожиданный ответ

Австралийская телезвезда Реджи Берд (настоящее имя — Реджина Соренсен), дважды одержавшая победу в реалити-шоу «Большой брат» (Big Brother), пожаловалась на неожиданный ответ, который она получила, когда попыталась устроиться в сеть ресторанов быстрого питания Subway.

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