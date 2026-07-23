Телезвезда попыталась устроиться в ресторан быстрого питания и получила неожиданный ответ

Австралийская телезвезда Реджи Берд (настоящее имя — Реджина Соренсен), дважды одержавшая победу в реалити-шоу «Большой брат» (Big Brother), пожаловалась на неожиданный ответ, который она получила, когда попыталась устроиться в сеть ресторанов быстрого питания Subway.