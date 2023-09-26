Закон и Порядок

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Вагнер - под Херсоном. Настоял - Герасимов

Вагнер - под Херсоном. Настоял - Герасимов

Под Херсоном забрезжили шевроны штурмовиков ЧВК "Вагнер". Военкоры, то один, то второй, передают: "Видели!" Прибывают они на левый берег Херсонской области под эгидой Росгвардии, которой скоро будет разрешено иметь свои добровольческие формирования.

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