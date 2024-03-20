В РФ представили предсерийный микроавтобус «Соболь NN» с полным приводом

На московской Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства (MITT) был представлен предсерийный микроавтобус «Соболь NN» с полным приводом, который станет серьезным конкурентом знаменитой «УАЗ буханке».
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