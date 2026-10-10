Незванный гость хуже козла в огороде. Американцы ушли из Ирака - ПРАЗДНИК!!!

Здравствуйте, мои дорогие читатели. Присоединимся к празднику на Ближнем Востоке и попьём чайку с пряниками.
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- «Может ей пойти н...
- Н «Может ей пойти н...
- «Может ей пойти н...
Отлично.