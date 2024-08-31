Когда ожидать магнитные бури в сентябре, рассказали учёные

Несколько магнитных бурь прогнозируют учёные в первый месяц осени. Сильные и средние магнитные бури будут наблюдаться: 6 и 8 сентября — слабая активность, 12 и 14 сентября — слабая вспышка, 18 и 19 сентября — средняя активность, 25 и 26 сентября — средняя магнитная буря.