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Когда ожидать магнитные бури в сентябре, рассказали учёные

Когда ожидать магнитные бури в сентябре, рассказали учёные

Несколько магнитных бурь прогнозируют учёные в первый месяц осени. Сильные и средние магнитные бури будут наблюдаться: 6 и 8 сентября — слабая активность, 12 и 14 сентября — слабая вспышка, 18 и 19 сентября — средняя активность, 25 и 26 сентября — средняя магнитная буря.

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