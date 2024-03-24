Малинин прыгнул 6 четверных, побил мировой рекорд и впервые стал чемпионом мира

В Монреале финишировал ЧМ-2024. Золото в мужском одиночном катании завоевал американец русского происхождения Илья Малинин, получивший феноменальные баллы за произвольную программу – 227,79! 19-летний Малинин чисто исполнил 6 четверных, включая уникальный аксель и два лутца.
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